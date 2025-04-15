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Libya'da Türk Şirketlerinden Kalkınma Projeleri İçin Sözleşme İmzalandı

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Libya'nın Bingazi kenti de dahil olmak üzere dört kentte Türk şirketleri ile yeni kalkınma projeleri için sözleşmeler imzalandı. Projeler, sağlık altyapısının geliştirilmesi, yol inşası ve bakımını hedefliyor.

Libya'da, ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'nin de aralarında bulunduğu dört kentte kalkınma projelerini hayata geçirmek üzere iki Türk şirketiyle sözleşme imzalandığı bildirildi.

Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu tarafından yapılan açıklamada kalkınma projeleriyle ilgili bilgi verildi.

Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu'nun, Libco İnşaat ve Cevahir Yapı ile yeni kalkınma projelerinin hayata geçirilmesine yönelik çeşitli sözleşmeler imzaladığı kaydedildi.

Bingazi, El-Beyda, Şahat ve Tobruk'a yönelik kalkınma projelerinin, kamu hastaneleri kurulmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla altyapının geliştirilmesi, yol inşası ve bakımını içerdiği aktarıldı.

Türk şirketleri, özellikle Bingazi'de inşaat ve altyapıyı kapsayan çok sayıda proje yürütüyor.

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Kaynak: AA / Muetaz Wannes - Güncel
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