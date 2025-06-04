Libya'da Trablus'taki Silahlı Unsurlardan Temizlenme Anlaşması

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Mendi ile Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'un Savunma ve İçişleri Bakanlığı güçleri dışındaki silahlı unsurlardan temizlenmesi konusunda anlaştı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Dibeybe ve Menfi'nin güvenliğin ve devlet otoritesinin genişletilmesi için birtakım adımlar atılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Dibeybe ve Menfi'nin Savunma ve İçişleri Bakanlıklarından başkentin silahlı unsurlardan temizlenmesine yönelik bir güvenlik komitesi kurulmasına karar verdiği kaydedildi.

Ayrıca ikilinin, başkentteki hapishane ve gözaltı koşullarını incelemek için Adalet Bakanlığı, Savcılık ve BM Libya Misyonundan üyelerin de olduğu bir insan hakları komitesi oluşturulması kararı aldığı aktarıldı.

Bu anlaşmanın, güvenlik kaosunu sona erdirmeyi, disiplini yeniden sağlamayı ve istikrarı artırmayı amaçlayan ulusal bir sürecin parçası olduğu ifade edildi.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.