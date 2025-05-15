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Libya'da Trablus'taki Güvenlik Kararları Askıya Alındı

Libya'da Trablus'taki Güvenlik Kararları Askıya Alındı
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Libya Başkanlık Konseyi, Trablus'taki son olayların ardından Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenlik birimleriyle ilgili aldığı kararları askıya aldığını açıkladı. Ayrıca, ateşkesin ihlal edilmesi durumunda gerekli adımların atılacağı belirtildi.

??????? Libya Başkanlık Konseyi, Ulusal Birlik Hükümetinin başkent Trablus'ta yaşanan olayların ardından güvenlik birimleriyle ilgili aldığı kararları askıya aldığını duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi, Trablus'ta olayların ardından varılan ateşkes ve Ulusal Birlik Hükümetinin 13 Mayıs'ta güvenlik birimleriyle ilgili aldığı kararın askıya alındığına ilişkin kararname yayımladı.

Kararnamede, varılan ateşkesi ihlal eden taraflar olursa Libya Genelkurmay Başkanlığının gerekli adımları atarak kısıtlamalar getireceği kaydedildi.

Kararnamede ayrıca, Ulusal Birlik Hükümetinin başkent Trablus'ta yaşanan olayların ardından 13 Mayıs'ta güvenlik birimleriyle ilgili aldığı kararların askıya alındığı belirtildi.

Ulusal Birlik Hükümeti 13 Mayıs'ta, güvenliğin sağlanmasının tamamen devletin düzenli kurumlarının (polis ve askerin) sorumluluğunda olmasına yönelik bir dizi karar aldığını duyurmuştu.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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