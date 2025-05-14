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Libya'da Trablus'ta Ateşkes İlan Edildi

Libya'da Trablus'ta Ateşkes İlan Edildi
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı, çatışmaların durdurulması ve sivillerin korunması amacıyla Trablus'ta ateşkes ilan etti. Tüm taraflar ateşkese uymaya davet edildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının Trablus'ta ateşkesin sağlandığına ilişkin yazılı açıklaması, Libya Ulusal Birlik Hükümetinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Düzenli güçler, ilgili güvenlik makamlarıyla eşgüdüm halinde, istikrarı sağlamak ve sahada çatışma çıkmasını önlemek amacıyla temas noktalarında tarafsız birliklerin konuşlandırılması dahil olmak üzere sükuneti sağlamak için gerekli önlemleri almaya başlamıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, tüm taraflar ateşkese tam olarak uymaya çağrıldı.

Ayrıca, kışkırtıcı açıklamalardan kaçınılması ve sahada her türlü hareketliliğin durdurulması çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında bugün sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Milis gruplarından "Rada", Uluslararası Mitiga Havalimanı'nı uzun süre kontrol altında tutmuş, hükümetin baskısının ardından geçen yıl havalimanındaki güçlerinin bir bölümünü çekmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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