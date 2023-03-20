Libya'da Temsilciler Meclisinin seçim komisyonundaki üyeleri belli oldu

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM), seçim yasasını hazırlamak için Libya Devlet Yüksek Konseyi ile kuracağı ortak komisyonun üyelerini belirledi.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM), seçim yasasını hazırlamak için Libya Devlet Yüksek Konseyi ile kuracağı ortak komisyonun üyelerini belirledi.

Meclisin Bingazi'de düzenlediği oturumun ardından TM'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, TM'nin seçim yasasını hazırlayacak 6+6 ortak komisyonu için üyelerini seçtiği ifade edildi.

Üyelerin, Nureddin Halid, Celal eş-Şuveyhdi, Salih Kalame, Ebu Salah Şelebi, Meylud el-Esved ve İzzeddin Kuveyrib olduğu açıklandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ise komisyon üyelerini henüz belirlemedi.

Seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik, seçim yasalarını hazırlamak için TM ve Libya Devlet Yüksek Konseyinin belirleyeceği 6'şar üyeden oluşan bir komisyon kurulmasını öngörüyor.

Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklik, devlet başkanı ve başbakanın yetkileri, yasama organının bileşenleri ve işlevlerinin tanımlanmasını içeriyor. Ancak değişiklikte askerlerin seçimlerde aday olup olamayacağına ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor.

Değişiklik, devlet başkanının barış ve savaş hali ilan etme yetkisini ve Ulusal Meclisin yerinin başkent Trablus, bir sonraki Temsilciler Meclisinin merkezinin ise Bingazi kentinde olmasını kapsıyor.

Ayrıca, senato üye sayısının doğuda Berka, batıda Trablus ve güneyde Fizan olmak üzere Libya'nın üç bölgesi arasında eşit olarak belirlenmek üzere 900 kişiden oluşmasını kapsayan değişiklik, Temsilciler Meclisinin nüfus yoğunluğuna göre seçilen 200 üyeden oluşmasını öngörüyor.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.