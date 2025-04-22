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Libya'da Taraftarları Ezme Olayı ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

Libya'da Taraftarları Ezme Olayı ile İlgili Soruşturma Başlatıldı
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı, Trablus Stadyumu yakınlarında güvenlik güçlerine ait bir aracın taraftarları ezdiği iddiaları üzerine acil soruşturma başlattı. Bakanlık, olayın bireysel bir girişim olduğunu vurguladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı, Trablus Stadyumu yakınlarında güvenlik güçlerine ait aracın taraftarları ezdiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olayla ilgili acil soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu olaydan derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, eylemin bireysel bir girişim olduğu, Bakanlığın politikasını veya mesleki yaklaşımını hiçbir şekilde yansıtmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi'nin olayla ilgili acil soruşturma açılması talimatı verdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu polis aracına el konularak sürücüsünün yakalandığı ve hukuki sürecin başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlığın insani tavır ile yasal standartlara uygun olarak faaliyet gösterme ve vatandaşların haklarına saygı gösterme konusunda tam kararlılığını vurguladığı ifade edildi.

Sosyal medyada, Trablus Stadyumu yakınlarında taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeye ve bir polis aracının taraftarları ezdiği anlara ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

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Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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