Libya'da siyasi krizin çözümü için Salih ile Mişri'ye toplantı çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin doğusunda bulunan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'ye ülkedeki siyasi krizi çözmek için bir araya gelmeleri çağrısı yaptı.

Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin doğusunda bulunan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'ye ülkedeki siyasi krizi çözmek için bir araya gelmeleri çağrısı yaptı.

Başkanlık Konseyi Sözcüsü Necva Vehibe'nin, Trablus merkezli El-Ahrar televizyonuna yaptığı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi, Salih ile Mişri'ye hitaben ülkedeki siyasi krizi çözmek için" 11 Ocak'ta ülkenin güneybatısındaki Gadamis kentinde bir araya gelmeleri hususunda resmi bir mektup iletti.

Davete ilişkin Salih ve Mişri'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathiliy, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin söz konusu tarihte seçim sürecini hızlandırmak için BM gözetiminde Zintan kentinde toplantı gerçekleştirme konusunda anlaştıklarını ancak bu toplantının lojistik problemler nedeniyle burada gerçekleştirilemediğini kaydetmişti.

Tarafları ülkeyi krizden çıkaracak somut ve hayata geçirilebilir çözümler üretmek için yeni bir toplantı zamanı ve mekanı belirlemeye çağıran. Bathiliy'nin, Salih ile Mişri arasında Libya'da yeni hükümet kurma girişimlerinin ardından bu açıklamayı yapması dikkati çekmişti.

Seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve meclis seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak, seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.