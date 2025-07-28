Libya'da Silahlı Çatışma: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus'un batısında silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un batısındaki Verşafene bölgesinde çıkan çatışma sonrası bakanlığa bağlı ilgili güvenlik birimlerinin toplantı yaptığı belirtildi.

Çatışmada 6 kişinin öldüğü, bölgede polisin gerekli önlemleri aldığı ve soruşturma başlatılması için savcılığa bildirimde bulunulduğu aktarıldı.

Libya medyasında yayınlanan haberlerde, Verşafene bölgesinde çıkan çatışmada, Savunma Bakanlığına bağlı 3. Tugay Komutanı Remzi el-Lafi ile 5 yakınının öldüğü bilgileri yer aldı.