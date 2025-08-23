Libya'da Seçim Süreci Devam Ediyor

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, geçen hafta güvenlik gerekçesiyle ertelenen seçimlerin ardından ülkenin kuzeybatısındaki 7 belediyede oy verme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayeh, düzenlediği basın toplantısında, "Zaviye Komisyonu depolarına düzenlenen terör saldırısı nedeniyle askıya alınan 18 sandığın bulunduğu yedi belediyede bugün oy verme işlemleri başladı." dedi.

Doğu Libya'daki seçim sürecine de değinen Sayeh, parlamento tarafından atanan hükümete "kontrolü altındaki belediyelerde seçimlerin yapılmasına izin vermesi" çağrısında bulunarak, güvenlik güçlerinin 26 seçim bölgesinde seçim sürecini askıya alma yönündeki talimatlarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Sayeh, "Komisyonun, askıya alınan 16 seçim bölgesinde oy verme işlemlerinin en kısa sürede yeniden başlamasını ve geri kalan bölgelerin bu yılın son çeyreğinde yapılacak üçüncü aşamaya dahil edilmesini sağlamasını umuyoruz. Bu hedefe ulaşmak için gösterilen çabalardan dolayı minnettarız ve seçim sürecine sürekli destek veriyoruz." diye konuştu.

Libya'da belediye meclisi seçimleri, bazı meclislerin görev sürelerinin dolması nedeniyle üç aşamalı olarak planlanmıştı.

Komisyon, 16 Kasım 2024'te 143 belediyeden 58'inde ilk aşamayı tamamlamıştı. İkinci aşama 16 Ağustos'ta, üçüncü aşama ise bu yılın son çeyreğinde yapılacak.

Ancak Komisyon, 16 Ağustos'ta bazı ofislerine kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırılar nedeniyle ikinci aşamanın bir bölümünü 23 Ağustos'a kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Komisyon, 16 Ağustos akşamı yaptığı duyuruda, ikinci aşamada yer alan 26 belediyede oy verme işleminin sona erdiğini, sayımın başladığını ve katılım oranının yüzde 71 olduğunu bildirmişti.