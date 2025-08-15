Libya'da Seçim Ofislerine Saldırı Şiddetle Kınandı

Libya'da belediye meclisi seçimleri öncesi Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun ülkenin batısındaki Acilet ve Zaviye kentlerindeki ofislerinin yakıldığı bildirildi.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, komisyonun Zaviye ve Acilet kentlerindeki ofislerine düzenlenen saldırı şiddetle kınandı.

Bu eylemlerin seçim sürecine açık bir saldırı ve Libya vatandaşlarının haklarını kullanmalarını engelleme girişimi olduğu kaydedildi.

Güvenlik birimlerinin olayla ilgili soruşturma başlatması çağrısı yapılan açıklamada, Komisyonun ülke genelindeki tüm merkezlerinin korunması talep edildi.

Komisyon daha önce de ülkenin doğusundaki bazı kentlerde seçmen kartlarının dağıtımımın engellendiğini ve Zliten kentindeki ofisine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Belediye seçimlerinin ilk grubu geçen yıl yapılmıştı

Libyalılar ilk grup (58 kent) belediye meclisi seçimleri için 16 Kasım 2024'te sandık başına gitmişti. İlk grupta Misrata ve Zliten dışında büyük kentler yer almamıştı.

Başkent Trablus ve büyük kentlerin yer aldığı ikinci grup kentlerin belediye meclisi seçimleri için ise Libyalılar yarın sandık başına gidecek.

Libya'da nüfusu 25 bin ve altında olan kentlerde 7, nüfusu 25-75 bin arasında olan kentlerde 9 ve nüfusu 75 bin üzeri olan kentlerde ise belediye meclisine 11 üye seçiliyor.