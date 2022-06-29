Libya'da savaş suçlarına dair yeni bulgular ortaya çıkarıldı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine (BMİHK) bağlı Libya üzerine Bağımsız Bilirkişi Heyeti, Libya'da çatışan tarafların savaş suçu ve insan hak ihlallerinde bulunduğuna dair yeni belgeler elde etti.

Heyetin başkanı Muhammed Avcar ve insan hakları uzmanları tarafından hazırlanan raporda, Libya'daki insan hakları durumuna dair elde edilen bulgular paylaşıldı.

Ülke genelinde istismara uğrayan 103 mağdurla yapılmış mülakattan elde edilen bilgilerin aktarıldığı raporda, Libya'da uluslararası insan hakları hukukunun temin edilmesi için ilgili yetkililerle de görüşüldüğü bildirildi.

Raporda yer alan bulgularda, taraflar arası çatışmalarda sivillerin direkt hedef alınması, keyfi tutuklama, sivillerin kayıplara karışması, cinsiyet temelli saldırı ve işkence gibi hak ihlalleri yapıldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra gazeteciler, insan hakları savunucuları, sivil toplum kuruluş çalışanları ve azınlıklara da kovuşturma ve şiddet gibi uygulamalarda bulunulduğu ifade edildi.

Raporda Libya'nın doğusu ve batısında gayriresmi 27 gözaltı merkezi bulunduğu da saptandı. Bu merkezlerde halihazırda tutulan ve daha önce tutulmuş 90 kişiyle yapılan görüşmeler sonucu, 2016'dan bu yana gözaltındakilerin cinayet ve işkenceye maruz kaldıkları aktarıldı.

Libyalı yetkililere soruşturma çağrısı

Heyet Başkanı Avcar, yayımlanan raporda Libya'da insan haklarına yönelik ciddi oranda yeni ihlaller tespit ettiklerini belirterek, "Heyet olarak uluslararası camiaya, Libya'daki ilgili yetkilileri, söz konusu hak ihlallerine dair uluslararası standartlar uyarınca acil soruşturma başlatmaya ve sorumluları kovuşturmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Avcar, "Heyetin insan hak ihlallerine dair yaptığı yeni araştırmalar, mevcut durumu düzeltici tedbirlerin alınması gerektiğine işaret etmektedir. Libya'daki mağdurlar, adalet ve telafi arama hakkına sahip olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki hapishane ve gayriesmi gözaltı merkezinde 12 binden fazla kişinin tutulduğunu ve binlercesinin de yasa dışı ve genellikle "insanlık dışı koşullarda silahlı gruplar tarafından kontrol edilen veya gizli tesislerde alıkonulduğunu" açıklamıştı.