Libya'da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday ve un fiyatları yüzde 30 arttı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Libya'da buğday ve un fiyatlarının yüzde 30 arttığını duyurdu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, " Rusya'nın Ukrayna İşgali Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Açlığı Artırıyor" başlıklı bir rapor yayımladı.

Libya'nın buğday ithalatının yüzde 40'tan fazlasını Ukrayna'dan yaptığı belirtilen raporda, 26 Şubat'ta Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının ülkenin 6 aylık buğday stokunun bulunduğunu açıkladığı ve ülkedeki un değirmenlerinin en az 3 ay boyunca tam kapasiteyle çalışması yönünde karar çıkardığı hatırlatıldı.

Açıklamada, alınan tedbirlere rağmen bazı şehirlere yönelik un tedariki konusunda sıkıntıların yaşandığı ve ülke genelinde çıkabilecek bir krizi önleyebilmek için ticari lisans iptali gibi çeşitli cezai tedbirler içeren bir bildiri yayımlandığı belirtildi.

Raporda, hükümetin krizden etkilenen şirketlere mali anlamda destek olma sözü verdiği bilgisi de yer aldı.