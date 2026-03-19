Libya'nın batısında petrol boru hattında çıkan yangın kontrol altına alındı

Libya'nın Hamada bölgesindeki petrol boru hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Şerara Petrol Sahası ham petrol boru hattının 538. kilometresinde çıkan yangının nedeninin hattaki sızıntı olduğu belirtildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

NOC'dan dün yapılan açıklamada yangının söndürülmesi için ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiği, Şerara Petrol Sahasındaki üretimin aksaklık olmadan devam ettiği, petrol pompalama işleminin ise bölgede yer alan diğer petrol sahalarındaki depolara yönlendirildiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
