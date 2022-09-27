Libya'da memurların taban maaşları iki katına çıkarıldı
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Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinin (TM), devlet memurlarının taban maaşlarının iki katına çıkarılması kararı aldığı bildirildi.
Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinin (TM), devlet memurlarının taban maaşlarının iki katına çıkarılması kararı aldığı bildirildi.
TM sözcüsü Abdullah Belhık, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, TM'nin Akile Salih başkanlığında Bingazi'de toplandığını belirtti.
Belhık, Meclisin, devlet memurlarının maaşlarına ilişkin yasa tasarısını görüştüğünü ve taban maaşların 500 dinardan 1000 dinara (230 dolara) çıkarılması kararı aldığını kaydetti.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel