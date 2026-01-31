Libya'da kum fırtınası nedeniyle başkent Trablus ve birçok kentte eğitime ara verildi

Libya'nın batısını etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle başkent Trablus başta olmak üzere birçok kentte eğitime ara verildi.

Trablus Üniversitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği, idari kadrolar dahil üniversitenin tüm faaliyetlerinin durduğu belirtildi.

Misrata, Zliten, Zuvvara, El-Cemil, Zaltan, ve El-Cedide kentleri belediyelerinden yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Libya Ambulans ve İlk Yardım Biriminden yapılan açıklamada ise ülkenin orta ve batı bölgelerindeki tüm şubelerde alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı ifade edildi.