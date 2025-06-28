Libya'da görevli Albay İsmail Haldun Maden kalp krizi sonucu şehit oldu

Libya'da görevli Albay İsmail Haldun Maden kalp krizi sonucu şehit oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da görevli Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da görevli Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Libya'da görev yapmakta olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Hava Piyade Albay Maden için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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