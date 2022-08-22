Libya'da kadın polislere düzensiz göçle mücadele eğitimi verildi

Libya'da Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi bünyesinde görevlendirilecek kadın polisler üç aylık eğitimlerini tamamladı.

Başkent Trablus'taki Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Genel Müdürlüğünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Kadın polislerin eğitim sorumlusu Amine Muhammed, tören sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aylık bu kursun, Düzensiz Göçle Mücadele Dairesinde görevlendirilmek üzere personel yetiştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığına bağlı tüm birimlerde kadınları istihdam etmek için çalıştıklarını dile getiren Muhammed, Libya'da güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmak için kadın personeli ön plana çıkarmaya çabaladıklarını aktardı.

Kursiyer polis Emine Ömer Bubekir de eğitimi üçüncülükle tamamladığını ifade ederek, kadın polis olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Bubekir, 3 ay süren eğitim kapsamında düzensiz kadın göçmenlerle nasıl başa çıkılacağı ve düzensiz göçle mücadelede gerekli bilgileri edindiklerini dile getirdi.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.