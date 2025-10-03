Libya'da İsrail'in Alıkoyduğu Aktivistlere Destek Gösterileri

Libya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu aktivistlere destek gösterileri devam ediyor.

Başkent Trablus'taki Cezayir Meydanı ile başkentin batısındaki Tacura kentinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırı Filistin ve Libya bayrakları taşıyan çok sayıda kişi tarafından protesto edildi.

Göstericiler, Küresel Sumud Filosu'na Libya'dan katılan Ömer Muhtar gemisinde alıkonulan Libyalıların fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.

Mağrib Sumud Konvoyu Komitesi Üyesi Libyalı Muhanned Ali Şeyh, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu ve filoda yer alan Ömer Muhtar gemisindeki aktivistleri alıkoymasını protesto etmek için Libya meydanlarında toplandıklarını söyledi.

Ülkedeki ilgili tüm yetkilileri ve Libya halkını Sumud Filosu'ndaki aktivistleri desteklemeye çağıran Şeyh, "Tüm Arap ve İslam ülkelerinin hükümetlerini etkili ve belirgin bir rol oynamaya ve Siyonist oluşuna ( İsrail'e) baskı yapmaları için diplomatik misyonlarını harekete geçirmeye çağırıyoruz." dedi.

Şeyh, İsrail'in aktivistleri serbest bırakmaması durumunda Mağrib ülkeleri halklarının sınırları geçerek İsrail'e doğru yürümesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Ömer Muhtar gemisindeki aktivistler alıkonuldu

Trablus'tan yola çıkan Ömer Muhtar gemisi 30 Eylül'de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'na dahil olmuştu.

Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından dün öğle saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail kuvvetlerinin uluslararası sularda Ömer Muhtar gemisine yasa dışı şekilde baskın düzenlediği belirtilmişti.

Gemidekilerle iletişimin kesildiği kaydedilen açıklamada, hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara gemidekilerin güvenlikleri için çalışmaları ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunulmuştu.

Ömer Muhtar gemisinde 11 Libyalı, 2 İskoçyalı, 1 Kanadalı, 1 Amerikan, 1 İngiliz, 1 Nijeryalı olmak üzere 17 aktivist bulunuyordu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.