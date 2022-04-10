Libya'da insan tüccarlarının kaçırdığı 195 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya'da insan tüccarlarının kaçırdığı 195 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Libya'da insan tüccarlarının kaçırdığı 195 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya'nın güneyindeki Beni Velid kentinde insan tüccarlarınca kaçırılan 195 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Libya'nın güneyindeki Beni Velid kentinde insan tüccarlarınca kaçırılan 195 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Trablus merkezli February kanalının haberinde, 444 Tugayının, kaçırılan göçmenleri kurtarmak için operasyon düzenlediği kaydedildi.

Operasyonda 23'ü kadın, 2'si çocuk 195 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarılan göçmenlerin Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Libya'ya kaçak yollarla giriş yapan kişilerden oluştuğu belirtildi.

Haberde, göçmenlerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi amacıyla civar hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.

Göçmenlerin alıkonuldukları süre boyunca işkence, tecavüz ve açlığa maruz bırakıldıkları aktarılan haberde, olayla ilgili 8 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Tripoli, Afrika, Göçmen, Libya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title