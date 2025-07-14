Libya'da İnsan Kaçakçılığı Çetesi Çökertildi

Libya'nın doğusundaki Ecdabya kentinde 104 göçmeni rehin tutan insan kaçakçılığı çetesinin çökertildiği bildirildi.

Libya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Ecdabya kentinde göçmen kaçakçılığı yapan bir çeteye operasyon düzenlediği belirtildi.

Çetenin alıkoyduğu göçmenlere işkence yaptığı ve fidye talep ettiği kaydedilen açıklamada, 5 çete üyesinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Çetenin fidye için rehin tutuğu 104 göçmenin serbest bırakıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.