Libya'da İnsan Hakları Beyannamesi'nin kabulünün 77. yıldönümü kutlandı

Güncelleme:
Libya'nın başkenti Trablus'ta Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesi'nin 77. yıldönümü kutlandı. Etkinlikte Adalet Bakanı Halime İbrahim, Libya'da insan haklarının korunmasına yönelik atılan adımları vurguladı ve hazırlanan insan hakları raporlarının tamamlandığını açıkladı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Adalet Bakanlığının düzenlediği etkinlikte insan haklarına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde hazırlanan ilk uluslararası düzenlemelerden olan ve 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesi'nin 77. yıldönümü kutlandı.

Başkentteki Adalet Bakanlığı binasında düzenlenen etkinliğe Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Adalet Bakanı Halime İbrahim, çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ve Bakanlığın çok sayıda yetkilisi katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Adalet Bakanı İbrahim, Libya'da ilk kez İnsan Hakları Beyannamesi'ni anmak için bir etkinlik düzenlendiğini ve bu Beyanname'nin tüm ülkeler tarafından kabul edilen ve insan haklarına saygıyı şart koşan ilk uluslararası hukuki belge olma özelliği taşıdığını söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinin insan haklarının korunmasına yönelik somut adımlar attığını kaydeden İbrahim, cezaevlerinde gözaltı koşullarının iyileştirildiğini ve mahkumların tedavisinde uluslararası yasal standartların uygulanması için reform yapıldığını aktardı.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi de, ülkesinde her vatandaşın "yasanın kendisini tehdit ettiğini değil koruduğunu hissedene kadar" istikrara kavuşulamayacağını söyledi.

İnsan haklarının pazarlığa veya müzakereye konu olmayacağını vurgulayan Lafi, insan haklarının korunmasının bütün kurumlar için bir görev, meşruiyetin bir dayanağı, barış ve istikrarın temel taşı olduğunu kaydetti.

"2022'den bu yana üzerine çalışılan insan hakları raporları tamamlandı"

Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Adalet Bakanı İbrahim, "Bugün, Adalet Bakanlığı'nda İnsan Hakları Beyannamesi'nin 77. yıldönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim, Bakanlar Kurulu kararı ile 2022'de kurulan "Ulusal İnsan Hakları Raporları Yazma ve Koordinasyon Yazma Mekanizması"nın insan hakları ile ilgili çeşitli alanlarda uzun süredir hazırladığı raporların tamamlandığını kaydetti.

İnsan Hakları Beyannamenin yıl dönümünün yarın olduğunu ancak Adalet Bakanlığı ve çeşitli kurumların uzun süredir üzerinde çalıştığı raporların da sunumuyla bugün kutladıklarını söyleyen İbrahim, şunları kaydetti:

"Bugün, şükürler olsun, tüm kurumların çabalarının bir sonucudur. Adalet Bakanlığı'nın gözetiminde, bu raporların son taslağını sunuyoruz. Bu raporlar, kurumlar ve uluslararası kuruluşlar tarafından uzun zamandır bekleniyordu.

Bu raporlardan bazıları on yıldan uzun süredir bekliyordu. Bugün, bu raporları gururla sunuyoruz. Bunları Başbakan'a sunacağız."

"Ulusal İnsan Hakları Raporları Yazma ve Koordinasyon Mekanizması", adil yargılama güvencelerini güçlendirmek, yargı altyapısını modernize etmek, savunmasız grupları güçlendirme, hukukta şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak hedefiyle çeşitli konularda 2022'den bu yana raporlar hazırlıyordu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
500
