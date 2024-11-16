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Libya'da İlk Grup Belediyeler İçin Seçim Süreci Başladı

Libya'da İlk Grup Belediyeler İçin Seçim Süreci Başladı
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Libya'da 58 belediye için düzenlenen meclis seçimlerinde oy verme işlemi devam ediyor. Kadınlar ve özel ihtiyaç sahipleri için belirlenen kotalarla birlikte 2 bin 331 aday yarışıyor.

Libya'da ilk grup belediye meclisi seçimleri için oy verme işlemi sürüyor.

Misrata ve Zliten kentleri dahil 58 belediyenin meclis üyelerinin belirleneceği seçimde oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek.

İlk grup belediye meclisi seçimleri için ülkede kurulan 352 seçim merkezinde, kayıtlı 186 bin 55 seçmen oy kullanabilecek.

Kadınlar için 68, özel ihtiyaç sahipleri için 58 kota ayrılan seçimlerde toplam 426 belediye meclisi üyeliği için 2 bin 331 aday yarışıyor.

Libya'daki 106 kentin 58'inin belediye meclisi seçimleri bugün yapılıyor. İlk grupta Misrata ve Zliten dışında büyük kentler yer almıyor.

Başkent Trablus ve büyük ketlerin yer aldığı ikinci grup kentlerin belediye meclisi seçimlerinin ise 2025'te yapılması planlanıyor.

Libya'da nüfusu 25 bin ve altında olan kentlerde 7, nüfusu 25-75 bin arasında olan kentlerde 9 ve nüfusu 75 bin üzeri olan kentlerde ise belediye meclisine 11 üye seçiliyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, dün yaptığı açıklamada, belediye seçimlerini "Libya'yı parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerine götürecek bir ilerleme" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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