Libya'da iki silahlı grup arasında çıkan çatışmanın soruşturulması çağrısı - Haberler

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'nın batısında varlık gösteren iki silahlı grup arasında başkent Trablus'ta çıkan çatışmalara ilişkin derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümetinin olaya ilişkin acilen soruşturma açması ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaları gerektiğini belirtti.

İlgililerin cezalandırılması gerektiğini ifade eden Mişri, aksi takdirde Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümetinin kaos durumundan, sivillerin canını ve malını hafife almaktan tamamen sorumlu olacaklarını kaydetti.

Mişri, ailelerin yoğun olduğu bir bölgede meydana gelen çatışmaları, "disiplinsiz silahlı gruplar tarafından vatandaşların hayatlarının hiçe sayılması" olarak nitelendirdi.

"Çatışma uygunsuz ve şoke edici"

Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sabadell Jose ise Twitter hesabından başkent Trablus'un Suk Sulesa bölgesinde meydana gelen çatışmayı "uygunsuz ve şoke edici" olarak değerlendirdi.

"Çocukların koşuşturduğu ve oynadığı bir parkta silahlar ateşlendi." ifadelerini kullanan Jose, Trablus'taki halka açık alanların silahlı kişilere değil ailelere ait olduğunu vurguladı.

Libya'nın batısında varlık gösteren "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkent Trablus'un Suk Sulesa bölgesinde dün gece çatışma meydana gelmişti.

Kent merkezinde meydana gelen çatışmalarda bölgede elektrikler kesilmiş ve bölge sakinleri paniğe kapılmıştı.

Bazı kaynaklar, çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Libya hükümeti ve resmi makamlardan ise gelişmelere ilişkin açıklama yapılmadı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı Başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Başağa 17 Mayıs'ta Trablus'a sürpriz bir şekilde gelmiş, ancak başkentte yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle kentten aynı gün ayrılmak zorunda kalmıştı. Ülkede Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.