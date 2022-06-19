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Libya'da ham petrol üretiminde sert düşüş yaşandı

AA - Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel
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Libya'da ham petrol üretiminde sert düşüş yaşandı

Libya'da nisan ayından bu yana zaman zaman düzenlenen protestolar nedeniyle ham petrol üretiminin günlük yaklaşık 200 bin varile düştüğü bildirildi.

Libya'da nisan ayından bu yana zaman zaman düzenlenen protestolar nedeniyle ham petrol üretiminin günlük yaklaşık 200 bin varile düştüğü bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada petrol üretiminde gerçekleşen düşüşle ilgili kısa bilgi verildi.

Açıklamada, protestolar nedeniyle petrol sahaları ve limanların kapalı kalmasının üretimi etkilediği, yalnızca Hamade, El-Vefa ve El-Bahriyye petrol sahalarında üretimin yapıldığı belirtildi.

Bu üç petrol sahasından ise günlük toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrol üretildiği ifade edildi.

Libya'da normal şartlarda günde 1,2 milyon varil ham petrol üretilebiliyorken, bu miktar kapalı kalan sahalar nedeniyle ciddi şekilde düştü.

Libya'da petrol sahalarına müdahale

Nisan başından itibaren kabile mensubu protestocu gruplar, çeşitli bölgelerdeki petrol sahalarında üretimi durdurarak, bazı limanların çalışmasını engellemişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Protestocular, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den görevi Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin başbakan seçtiği Fethi Başağa'ya teslim etmesini talep etmiş, Dibeybe ise görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel

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