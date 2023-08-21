Libya'da, Güney Trablus Elektrik Santrali projesinin temeli atıldı

Libya'da, Türk ve Alman şirketlerinin ortaklığıyla hayata geçirilecek Güney Trablus Elektrik Santralinin temeli atıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, yükleniciliğini Çalık Enerji'nin üstlendiği 1320 megavat kapasiteli yeni Güney Trablus Elektrik Santrali için temel atma töreni düzenlendiği belirtildi.

Törene Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra Libya Genel Elektrik Şirketi (General Electricity Company) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed el-Meşay, Libyalı bakanlar, Çalık Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın katıldığı kaydedildi.

Libya Genel Elektrik Şirketi tarafından yürütülecek projeye Alman Siemens şirketinin de destek vereceği aktarıldı.

Açıklamaya göre, Dibeybe, törende yaptığı konuşmada, "Çalık Enerji'nin projeyi en kısa sürede tamamlayacağını ve Güney Trablus Elektrik Santralinin inşaatının tamamlanmasının ardından ülkede elektrik kesintisi yaşanmayacağını" ifade etti.

Dibeybe ayrıca, Türkiye ile Libya arasında inşaat, imar ve yatırıma dayalı ilişkiler olduğunu dile getirdi.

Libya Başbakanı, 10 Temmuz 2022'de, o dönemde protestolara neden olan elektrik krizine çözüm bulma sözü vermişti.

Çalık Enerji daha önce de Libya'nın Başkenti Trablus'un 100 km doğusunda, El-Hums Basit Çevrim Elektrik Santralini inşa etmişti. 550 megavatlık proje Aralık 2016'da tamamlanmıştı.