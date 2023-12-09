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Libya'da Gazze'ye yardım için bağış kampanyası başlatıldı

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Libya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail ablukası ve bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım için bağış kampanyası başlattı.

Libya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail ablukası ve bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım için bağış kampanyası başlattı.

Yardım kampanyası, başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda "Filistin meselemizdir" sloganıyla Trablus Belediye Başkanı İbrahim el-Huleyfi'nin katılımıyla duyuruldu.

Kampanyanın organizatörü Muhammed el-Bedri, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırıları sonucu yıkılan hastanelere alternatif olarak iyi donanımlı ambulanslardan oluşan bir tıbbi konvoyu göndermeyi" amaçladıklarını söyledi.

Gazze'ye gönderilmesi planlanan konvoyda "ayni bağışların" da yer alacağını aktaran Bedri, "Konvoy, İngiltere'deki Arap toplumunun hazırladığı ve önümüzdeki haftalarda Libya'ya varması beklenen başka bir konvoya katılacak. Daha sonra Mısır'a nakledilecek. Libya, Mısır ve Filistin Kızılayının koordinasyonunda Gazze Şeridi'ne gidecek." dedi.

Muhammed el-Bedri, Gazze için düzenledikleri yardım kampanyasını, Libya'nın diğer şehirlerine de yaymak istediklerini kaydetti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti de 9 Kasım'da, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze halkına 50 milyon dolarlık insani yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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