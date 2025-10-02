Libya'da Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılar protesto edildi.

Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda toplanan çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

Göstericiler, "Denizin derinliklerinden özgürlük sabahı doğacak" ve "Küresel Sumud Filosu özgür halkların abluka altındaki Gazze'ye mesajı'" yazılı dövizler taşıdı.

Libya'dan Ömer Muhtar gemisi de Filoda yer alıyor

Ömer Muhtar gemisi 22 Eylül'de, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Trablus'tan yola çıkmış, 30 Eylül'de de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosuna dahil olmuştu.

Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından bir saat önce yapılan açıklamada, İsrail botlarının geminin yakınında olduğu ancak henüz gemiye baskın yapılmadığı belirtilmişti.