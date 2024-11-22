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Libya'da, Gazze'de bir yılı aşkın süredir soykırım yapan İsrail protesto edildi

Libya'da, Gazze'de bir yılı aşkın süredir soykırım yapan İsrail protesto edildi
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Libya'nın başkenti Trablus'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

Trablus'taki sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine çok sayıda Libyalı başkentin sembolik meydanı Cezayir Meydanı'nda toplandı.

Libya ve Filistin bayraklı göstericiler, İsrail saldırısına hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar ve Libya'nın İtalya işgalinden kurtuluşunda direnişin sembolü Ömer Muhtar'ın fotoğraflarını taşıdı.

"Ey Gazze canımın cananı" ve "Canımız kanınız sana feda olsun ey Aksa" sloganları atan göstericiler, "Gazze'de olup biten karşısında Arap yöneticiler nerede?" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriyi organize eden Nefir Hareketi üyesi Misra ed-Devkali AA muhabirine, üç haftadır cuma günleri Cezayir Meydanı'nda Gazze'deki Filistinlilere destek, İsrail'i protesto için gösteri düzenlediklerini söyledi.

"(Bu gösteri) Filistin ve Gazze topraklarında; bu kutsal topraklarda ihlallere maruz kalan çocuklar, kadınlar ve yaşlılara karşı görevimiz." diyen Devkali, İsrail saldırıları bir yılı aşmış olsa da Filistin'de saldırılara maruz kalanları unutmayacaklarını kaydetti.

"Filistin davası İslam'ın davasıdır"

Göstericilerden Bera Ebu Guren de Libyalı gençlerde Filistin davası konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Filistin davası İslam'ın davasıdır." diyen Ebu Guren, Gazze'de İsrail saldırıları altındaki Filistinlilere maddi destek olmak isteyen Libyalılardan makbuz vererek yardım topladıklarını aktardı.

Ebu Guren ayrıca, tüm Libya gençliğini gelecek hafta Zaviye kentinde düzenleyecekleri gösteriye davet etti.

Başkentin diğer bir sembolik meydanı Şehitler Meydanı'nda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Gösteriler sırasında Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmak üzere maddi yardım toplandı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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