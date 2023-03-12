Libya'da el-Menfi'den, BM Temsilcisi Bathily'nin seçim girişimine destek

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin 2023 yılı bitmeden ülkede seçimlerin yapılması konusundaki girişimine destek verdiğini duyurdu.

Menfi, Bathily'nin girişimi hakkında ayrıntılı bilgi vermesinin ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Sayın Bathily'nin Libya'da zor göreve aday gösterilmesinden bu yana kendisine olan tam desteğimizi yineliyoruz." ifadesini kullanan Menfi, Libya'da 2023 yılı bitiminden önce başkanlık ve parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesi için göstermiş olduğu gerçek çabaları değerli bulduklarını vurguladı.

Menfi açıklamasında şunları kaydetti:

"Yol haritasını, Berlin anlaşmasının sonuçları ve Güvenlik Konseyi'nin tavsiye ve kararlarını, Libya'nın egemenliğini, güvenliğini ve petrol istikrarını garanti edecek, egemenlik ve ekonomi kurumlarını birleştirecek, özgür ve adil seçimlerin ayrılmaz bir parçası olarak tam uygulamaya kararlıyız."

Menfi, uluslararası toplum, komşu ülkeler ile Libya'daki tüm siyasi güçler ve ilgili kurumlarla koordineyi sürdürdüklerini belirterek, tarafsızlık, şeffaflık, adalet ilkeleri, kurumların birliği ve uzlaşıya yoğunlaşan hazırlık aşamasının gereklerini tamamlamakta kararlı olduklarını kaydetti.

Bathily'nin girişimi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, cumartesi günü Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya krizinin çözümü ve seçimlerin bu yıl yapılması için bir girişim başlattıklarını aktararak, bu girişimin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Başlatılan bu girişimle, seçimlerin yapılması ve mevcut durgunluğun aşılması için diyaloğun genişletilmesi ve Libyalı tarafların bir araya getirilmesinin hedeflendiğini bildiren Bathily, "Üst düzey bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon üyeleri, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından değil, hükümet kurumları, sosyal kurumlar ve ilgili taraflarca seçilecek. Libyalı taraflar temsilcilerini aday gösterecek, UNSMIL ise orta yolu bulmak için müzakereleri yürütecek." ifadelerini kullandı.