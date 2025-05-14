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Libya'da Eğitim Faaliyetlerine Çatışmalar Nedeniyle Ara Verildi

Libya'da Eğitim Faaliyetlerine Çatışmalar Nedeniyle Ara Verildi
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Eğitim Bakanlığı, Trablus'taki çatışmalar nedeniyle eğitime yeniden ara verildiğini duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verilirken, olayların ardından yaralı sayısının arttığı bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Eğitim Bakanlığı, başkent Trablus'ta başlayan çatışmalar nedeniyle eğitime yeniden ara verildiğini duyurdu.

Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğrenci, öğretmen ve idari personelin güvenliği için Trablus'ta durum istikrara kavuşana kadar eğitime ara verildiği ifade edildi.

Bakanlık dün yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının kentte istikrar ve güvenliğin sağlandığını duyurmasının ardından Trablus'ta durdurulan eğitim faaliyetlerinin bugün başlayacağını bildirmişti.

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında 12 Mayıs'ta, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.

Trablus'ta silahlı grupların çatışması gece tekrar başlamış, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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