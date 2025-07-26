Libya'da Düzensiz Göçmenlere Operasyon: 1500 Kişi Yakalandı

Libya'nın başkenti Trablus'ta güvenlik güçlerinin kaçak çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonunda 1500 göçmenin yakalandığı bildirildi.

Trablus'un Es-Seba bölgesinde sabahın erken saatlerinde 20'den fazla noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyona Çalışma Bakanı Ali el-Abid de katıldı.

Operasyonun arsından basına açıklama yapan Bakan Abid, ilgili güvenlik birimlerinin Seba bölgesindeki vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçtiğini söyledi.

Seba bölgesinde yabancı işçilerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim birimlerine baskınlar düzenlendiğini aktaran Abid, çeşitli uyruklardan çalışma ve oturum izni olmayan herhangi bir sağlık raporu almamış kaçak çalışan göçmenlerin yakalandığını kaydetti.

Abid, yakalanan yabancı işçi ve göçmenlerin ilgili kanunlara riayet etmediğini aktararak şunları kaydetti:

"Resmi prosedürleri yerine getirmeyen tüm uyruklardan göçmenler geri gönderilecek. 23 farklı meskende yaklaşık 1500 yabancı işçi yakalandı. Bunların bir kısmının oturum izni yok bir kısmının var."

Yabancı işçilerin çalışma izinleri olsa bile onlar için belirlenen çeşitli bölgelerde ikamet edebileceğini aktaran Abid, Libya vatandaşlarına, mahallelerinde bulunan yabancı işçi ve göçmenlerin kaldığı evleri güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.