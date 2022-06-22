Libya'da Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi doldu

Libya'da Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin 18 ay olarak belirlenen görev süresi sona ererken başkent Trablus sokaklarında hükümete bağlı güçlerin artırıldığı gözlendi.

Trablus'ta son iki gündür hükümete bağlı ek güçlerin konuşlandırıldığı ve silahlı araçların sıkça görüldüğü ifade ediliyor. Gözlemciler bunu, hükümetin yönetimi devretmeyi reddettiği yönünde verilen bir mesaj olarak değerlendiriyor.

Ulusal Birlik Hükümeti'nden birkaç gün önce yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi krizden açık bir Anayasa, başkanlık ve parlamento seçimleri yapılarak çıkılabileceği ifade edilmişti.

Dibeybe de daha önceki açıklamalarında görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini belirtiyordu.

Öte yandan, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin gerçekleştirilememesinin ardından Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan seçtiği Fethi Başağa ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya Siyasi Diyalog Forumu'na göre Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin bittiğini kaydetti.

Başağa, "ülkedeki tüm güvenlik, mali, askeri ve yargı makamlarını, ulusal, yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, görev süresi dolmuş hükümetle iş yapmamaya" çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında belirlenen yol haritasında geçiş süreci yönetiminin görev süresi 18 ay olarak öngörülmüştü.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki TM, mevcut Ulusal Birlik Hükumeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti, 1 Mart'ta da Başağa hükümeti güvenoyu aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Başağa 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş, ancak başkentte yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle kentten aynı gün ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kahire'deki toplantılardan sonuç çıkmadı

Mısır'ın başkenti Kahire'de BM öncülüğünde 12-19 Haziran'da gerçekleştirilen Libya Devlet Yüksek Konseyi ve TM'nin ortak komite istişarelerinde seçimlerle ilgili anayasal çerçeve oluşturma hedefine ulaşılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile TM Başkanı Akile Salih'e anlaşmazlıkları gidermek için 10 gün içinde bir araya gelme çağrısında bulunmuştu.