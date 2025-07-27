Libya'da Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına Tekale Yeniden Seçildi

Libya'daki Temsilciler Meclisinin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Muhammed Tekale seçildi.

Devlet Yüksek Konseyinin sosyal medya hesabından başkanlık seçim oturumu canlı olarak yayınlandı.

Seçime katılan 95 üyeden 59'unun oyunu alan mevcut Başkan Tekale Konsey başkanlığına yeniden seçildi.

Başkan yardımcılığı için düzenlenen oturumda ise 49 oy alan Hasan Habib, Konseyin Başkan Yardımcısı seçildi.

Libya'da "yasama erkini" Temsilciler Meclisi ve bunun üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi oluşturuyor. Özellikle tartışmalı konularda Devlet Yüksek Konseyinin istişari onayı olmadan Temsilciler Meclisi kanun çıkaramıyor.

Başbakan Dibeybe'den Tekale'ye tebrik

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Konseye Başkan olarak seçilen Tekale'yi tebrik ettiğini belirtti.

Dibeybe açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini (Tekale'yi) bu ulusal sorumluluğu üstlendiği için tebrik ediyor, siyasi istikrarı artıracak her gelişmeye desteğimizi vurguluyoruz. Halkımızın güvenlik, kalkınma ve refah özlemlerini gerçekleştirmek, doğrudan seçimleri ve tüm geçiş dönemlerinin sona ermesi yönündeki isteklerini hayata geçirmek için kurumlar arasında daha fazla anlayış ve bütünleşme çağrısında bulunuyoruz."