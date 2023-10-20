Libya'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Libya'nın başkenti Trablus'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan eylemciler, Libya ve Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalan ülkelere tepki gösterilen eylemde, "Aksa Tufanı İsrail'i öldürdü, ümmeti diriltti", "Kanımız, canımız feda olsun Aksa'ya", "Nerede Arap yöneticiler" ve "Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı pankartlar taşındı.

Gösteriye katılanlardan Cemile Kebir, AA muhabirine, "Buraya bu mübarek günde Aksa Tufanı'na destek olmak ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek için geldik." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.