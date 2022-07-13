Libya'da Başbakan Dibeybe, Ulusal Petrol Kurumuna yeni başkan atadı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Ulusal Petrol Kurumuna Ferhat Ömer bin Kıdara'yı başkan olarak atadı.

Libya hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya Ulusal Petrol Kurumunun yönetim kurulu yeniden oluşturuldu.

Başbakan Dibeybe, Mustafa Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı olarak görevlendirdi.

Yönetim Kuruluna ise Başkan Ferhat Ömer bin Kıdara'nın yanı sıra Hüseyin Abdullah Safer, Mesud Musa ve Ahmed Ammar'ın üye olması kararlaştırıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumunu 2015 yılından bu yana yöneten Mustafa Sanallah, Petrol ve Gaz Bakanlığının yazışmalarını dikkate almamak ve birden fazla kez gelir ve üretim bilgilerini gizlemekle suçlanıyordu.

Ne olmuştu?

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığı, 19 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, petrol üretiminde büyük bir düşüş yaşandığını bildirmişti.

Protestolardan dolayı petrol sahaları ve limanların kapalı kalması nedeniyle üç petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştüğü duyurulmuştu.

Libya'da ülke gelirlerinin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir "baskı unsuru" olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.

Normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üreten Libya, 2025'e kadar üretimini 1,6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.