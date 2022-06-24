Libya'da Başbakan Dibeybe, Ulusal Petrol Kurumuna yeni başkan atanmasına onay verdi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Ulusal Petrol Kurumuna yeni bir başkan atanmasını onayladı.

Dibeybe, başkent Trablus'un güneyinde yer alan Cadu şehrinde düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Dibeybe, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah'ın yerine başka bir ismin gelmesine onay verdiklerini ve yerine geçecek ismin kim olacağına ilişkin de Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn'ın gerekli mercilerle yapacağı istişareler neticesinde karar vereceklerini belirtti.

Toplantıda konuşan Avn ise ilerleyen günlerde OPEC+ ittifakının aylık toplantısına kendisinin katılacağını ifade etti.

Sanallah'ı, Petrol Bakanlığı'nın yazışmalarını dikkate almamak ve birden fazla kez gelir ve üretim bilgilerini gizlemekle suçlayan Avn, "Libya'nın petrol üretimini sorduğumda 'Sanallah'ın bana günlük rapor verilmesini yasakladığı' cevabını almam ise mantıksız." ifadelerine yer verdi.

Sanallah'ın başkanlığı döneminde çeşitli sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Avn, Başkan Dibeybe'nin, Sanallah'ın yaklaşımı nedeniyle kaynaklanan ekonomik ve teknik sıkıntıların ardından Libya Ulusal Petrol Kurumunun başkanının değişmesine onay verdiğini kaydetti.

Avn, Mart 2021'de Petrol ve Gaz Bakanlığı'na geçmesinden bu yana Dibeybe'ye, Sanalla'nın görevden alınmasıyla ilgili bir dizi öneri sunmasına rağmen olumlu bir netice alamamıştı.

Ne olmuştu?

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığı, 19 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada petrol üretiminde büyük bir düşüş yaşandığını açıklamıştı.

Protestolar nedeniyle petrol sahaları ve limanların kapalı kalması nedeniyle üç petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştüğü duyurulmuştu.

Libya'da ülke gelirlerinin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir "baskı unsuru" olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.

Libya, normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üreten, 2025'e kadar üretimini 1,6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.