Libya'da Başbakan Dibeybe'den İHA birimine 'alarm durumuna geçme' talimatı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, insansız hava araçları (İHA) biriminin başkent Trablus çevresinde olabilecek şüpheli hareketlere karşı alarm durumuna geçme talimatı verdi.

Savunma Bakanı sıfatıyla Libya Hava Kuvvetleri Komutanlığına yazılı talimatta Dibeybe, "Böyle İHA birimi olarak başkent Trablus çevresinde olabilecek silahlı mekanizmalara karşı alarm durumunu ilan etmekle görevlendirildiniz." ifadesini kullandı.

İstikrarı sarsan her türlü şüpheli harekete karşı gerçek mühimmat kullanma yetkisi veren Dibeybe, talimatın bir hafta süresi olduğunu kaydetti.

Başbakan Dibeybe, bahsi geçen talimatın sebebine ilişkin bilgi vermedi ancak 14 Mayıs'ta bölgede silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonucu elektrik santrallerinde hasar olmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Başbakan Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile bir araya gelmişti.

Ülkede iki aydan fazladır Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği 2 ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına girmesi endişelerini uyandırıyor.