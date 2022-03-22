Libya'da Başağa hükümeti, güneydeki başbakanlık ofisini devraldı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak seçilen Fethi Başağa'nın yardımcısı Ali el-Katrani öncülüğündeki bir heyet, resmi bir devir teslim töreni olmaksızın ülkenin güneyinde bulunan Sebha kentindeki başbakanlık ofisini devraldı.

Başağa hükümetinden, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin doğusunda, bugün de güneyinde yer alan Sebha kentinde başbakanlık ofisinin devralındığı bildirilen açıklamada, "Yakın gelecekte de başkent Trablus'taki başbakanlık ofisini barışçıl ve sorunsuz bir şekilde devralacağız." ifadeleri yer aldı.

Sebha'daki başbakanlık ofisinin devralınması sürecine Katrani'nin yanı sıra, Başağa hükümetinde ülkenin güneyinden sorumlu başbakan yardımcısı olan Selim Matuk Muhammed de katıldı.

Başağa'nın yardımcısı Katrani, ülkenin doğusundaki Bingazi'de bulunan başbakanlık ofisini de 16 Mart'ta herhangi bir devir teslim töreni olmaksızın devralarak çalışmalara başlamıştı.