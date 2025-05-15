Libya'da Ateşkes Sağlandı, Hükümet Uluslararası Toplumdan Destek İstedi

Libya'da Ateşkes Sağlandı, Hükümet Uluslararası Toplumdan Destek İstedi
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Libya'nın başkenti Trablus'ta, rakip milisler arasında süren çatışmaların ardından Ulusal Birlik Hükümeti ateşkes ilan etti. Hükümet, sivillerin korunması ve gerilimin önlenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

TRABLUS, 15 Mayıs (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti, başkent ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde rakip milisler arasında gece boyunca süren şiddetli çatışmaların ardından çarşamba günü ateşkesin sağlandığını duyurdu. Hükümet, sivillerin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi amacıyla uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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