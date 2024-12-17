Üye Girişi
Haberler
Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
Savunma Bakanı'nın verdiği işgal mesajı dikkat çekti
Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını açıkladı
Esad'ın devrilmesinin arka planını açıkladı
Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
Öldürülen Rus generalin ardından tüyleri diken diken eden açıklama
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü

Libya'da Anadolu Ajansı'ndan Medya Atölyesi

Libya'da Anadolu Ajansı'ndan Medya Atölyesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı, Libya'nın Trablus şehrinde düzenlenen 'Trablus Medya Günleri' forumunda siber güvenlik, dezenformatif içerik ve özel haber konularında atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Libyalı medya mensupları ve gazeteci adaylarıyla tecrübeler paylaşıldı.

Anadolu Ajansı (AA), Libya'da düzenlenen "Trablus Medya Günleri" forumunda "siber güvenlik", "dezenformatif içerik", "haberin kaynakları" ve "özel haber" konularında Libyalı medya mensupları ve gazeteci adayı öğrencilerle atölye çalışması yaptı.

Başkent Trablus'ta düzenlenen forumda çok sayıda uluslararası medya kuruluşundan idareci, uzman, gazeteci, ve eğitimci atölye çalışmaları, seminer ve tartışma oturumlarında Libyalı medya mensupları, gazeteci adayı öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulundu.

Forumdaki atölye çalışmalarında, AA Haber Akademisi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, AA Teyit Hattı Müdürü Ömer Faruk Görçin, AA Siber Güvenlik Müdürü Murathan Ok ve AA Ankara Haberleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz Güldaş uzmanlık alanlarında ders verdi.

Haberciliğin Temel İlkeleri Atölyesi

AA Haber Akademisi Müdürü Öztürk, Haberciliğin Temel İlkeleri temalı atölye çalışmasında gazeteciliğin temel ilkelerinden "doğruluk" ilkesini ele aldı.

Bayramoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında İsrail haber kaynakları tarafından ileri sürülen "İsrail ordusunun kafası kesilmiş 40 bebek bulduğu" iddiasını hatırlattı.

Bu haberlerin yalan haber olduğunu AA'nın İsrail tarafından teyit ettiğini kaydeden Bayramoğlu, "Çıkan haberler üzerine AA, İsrail ordusu (IDF) ile görüştü ve IDF, Hamas'ın bebeklerin başlarını kestiği yönündeki iddiaları teyit edecek bir bilgi bulunmadığını söyledi." dedi.

Dijital Çağda Dezenformasyondan Korunma Yöntemleri Atölyesi

AA Teyit Hattı Müdürü Görçin, "Dijital Çağda Dezenformasyondan Korunma Yöntemleri" temalı atölye çalışmasında, "geleneksel medya araçlarının etkisinin kırılarak sosyal medyanın öne çıktığı günümüzde gazetecilik ilkelerinin nasıl olması gerektiğini" ele aldı.

Yanıltıcı haberlerin bireysel ve toplumsal ölçekte oluşturabileceği zararları anlatan Görçin, dezenformasyonla mücadelede alınabilecek önlemlere dair uluslararası çalışmaları aktardı.

Bireyler için Siber Güvenlik Atölyesi

AA Siber Güvenlik Müdürü Ok, "Bireyler için Siber Güvenlik" başlıklı atölye çalışmasında siber güvenliğin tanımı ve bireylerin siber saldırılardan korunma yöntemlerini değerlendirdi.

Siber saldırıların hangi yöntemlerle gerçekleştiğini anlatan Ok, "Siber güvenlik, dijital dünyada bireylerin ve kurumların verilerini koruma konusunda hayati bir rol oynuyor. Ancak artan teknoloji kullanımıyla birlikte siber saldırılar da giderek yaygınlaşıyor ve bireyler için ciddi riskler oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Özel Habercilik Atölyesi

AA Ankara Haberleri Müdür Yardımcısı Güldaş, "Özel Habercilik" temalı atölye çalışmasında özel haber üretimi konusunu anlattı.

Güldaş, katılımcılara AA'nın özel haber hazırlama ve yayımlama süreci hakkında örnekler verdi.

Etkinliğe, AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat da katıldı.

Libya İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi ve çok sayıda Libyalı yetkili, AA'nın atölye çalışmalarını yaptığı standı ziyaret ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin sonunda AA yöneticileri, atölye çalışmalarına katılan Libyalı medya mensubu ve iletişim fakültesi öğrencilerine sertifikalarını takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
img

İşte dev maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları
img

Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
img

Rusya terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı
yılın en iyi futbolcusu belli oldu
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Tamı tamına 12 ton! Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Başbakan Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha

Son Dakika Haberleri

İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı? Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu? Alanyaspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 17 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret açıklanabilir Suriye'nin ne kadar altını var? Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi? Salı günü hangi diziler var? 17 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler Rizespor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 18 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 18 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.