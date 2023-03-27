Libya'da ABD'li şirketlerden oluşan bir konsorsiyumla rafineri inşası için anlaşma yapıldı

Libya, ülkenin güneyinde bir petrol rafinerisi kurmak için Amerikan şirketlerinden oluşan konsorsiyumla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Libya, ülkenin güneyinde bir petrol rafinerisi kurmak için Amerikan şirketlerinden oluşan konsorsiyumla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamaya göre, Libya Zallaf Petrol Şirketi, rafineri kurulumunda aralarında, sektörde öncü Amerikan Honeywell UOP şirketinin de bulunduğu konsorsiyumla sözleşme imzaladı.

Ülkenin güneyindeki Ubari kentinde kurulacak rafinerinin bölge halkına verilen sözünün karşılığı olduğu kaydedildi.

Amerikan şirketinin, rafineri ünitelerinin ön teknik çalışmalarını yapacağı ve teknik lisanslarını vereceği belirtildi.

Ülkenin güneyindeki bölgelerin ihtiyacı olan akaryakıtın karşılanması ve Sebha kentine 300 megavatlık elektrik santrali kurulması hedefiyle rafineri kurma düşüncesi 80'li yıllara kadar uzanıyor.

Konuya ilişkin fizibilite çalışmaları yapılmış, 90'lı yılların başında ihaleye çıkılmış ancak proje açıklanmayan sebeplerden dolayı uygulamaya geçirilememişti.