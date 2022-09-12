Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya'da 9 Tunuslu işçi kaçırıldı

Güncel Haberler

Libya'da 9 Tunuslu işçi kaçırıldı

Libya'da çalışan 9 Tunuslu işçinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Surman kentinde kaçırıldığı bildirildi.

Libya'da çalışan 9 Tunuslu işçinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Surman kentinde kaçırıldığı bildirildi.

Tunus İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Mustafa Abdulkebir, Libya'da kaçırılan işçilere ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Libya'da çalışan Tunuslu 9 işçinin nerede tutulduklarını bilmediklerini belirten Abdulkebir, "Tunuslu işçilerin kurtarılması için Libyalı yetkililer ile iletişim halindeyiz. İşçilerin serbest bırakılması için Tunus'un Libya Büyükelçiliği ile koordineli olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaçırılan Tunusluların yıllardır Libya'da çalıştığına dikkat çeken Abdulkebir, kaçırılma olayından Libyalı yetkilileri sorumlu tuttuklarını kaydetti.

Libya'da 2019 Şubat ayında Zaviye kentinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan 14 Tunuslu işçi 3 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Tunus Libya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title