Libya'da 9 Tunuslu işçi kaçırıldı Güncel Haberler Libya'da çalışan 9 Tunuslu işçinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Surman kentinde kaçırıldığı bildirildi. Libya'da çalışan 9 Tunuslu işçinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Surman kentinde kaçırıldığı bildirildi. Tunus İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Mustafa Abdulkebir, Libya'da kaçırılan işçilere ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Libya'da çalışan Tunuslu 9 işçinin nerede tutulduklarını bilmediklerini belirten Abdulkebir, "Tunuslu işçilerin kurtarılması için Libyalı yetkililer ile iletişim halindeyiz. İşçilerin serbest bırakılması için Tunus'un Libya Büyükelçiliği ile koordineli olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Kaçırılan Tunusluların yıllardır Libya'da çalıştığına dikkat çeken Abdulkebir, kaçırılma olayından Libyalı yetkilileri sorumlu tuttuklarını kaydetti. Libya'da 2019 Şubat ayında Zaviye kentinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan 14 Tunuslu işçi 3 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan Tunus Libya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Libya'da 9 Tunuslu işçi kaçırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.