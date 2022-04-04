Libya'da 7 ton patlamamış mühimmat imha edildi

Libyalı mayın imha ekipleri, Trablus'un güneyindeki Mizdah bölgesinden temizledikleri patlamamış mühimmat ve mayınları, askeri arazide fünye düzeneği ile kontrollü şekilde patlattı.

Libya merkezli "February" televizyon kanalının haberine göre, Libya Ordusu Askeri Mühendislik Müdürlüğüne bağlı ekipler, sivil yerleşimlerden temizlenen 7 tonluk mühimmatı, fünye düzeneği ile uzaktan kontrollü bir şekilde patlattı.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a yönelik saldırılarından kalan patlayıcıları temizleme ve imha çalışmalarına uzun süredir devam ediyor.