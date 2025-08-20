Libya'da 7 Bin Nijeryalı Düzensiz Göçmen Mahsur Kaldı

Libya'da yaklaşık 7 bin Nijeryalının, düzensiz göç girişimleri nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi.

Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu (NIDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa, Nijerya için 2025-2027 dönemini kapsayan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Stratejik Planı'nın başkent Abuja'da düzenlenen resmi tanıtım töreninde konuştu.

Düzensiz göçün halen ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini belirten Dabiri-Erewa, yaklaşık 7 bin Nijeryalının düzensiz göç girişimleri nedeniyle Libya'da mahsur kaldığını belirtti.

Dabiri-Erewa, söz konusu stratejik planın Nijeryalı uzmanların katkılarıyla hazırlandığını söyleyerek, "Bu sadece IOM'un Nijerya için hazırladığı bir plan değil, Nijerya'nın kendi stratejisidir." dedi.

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) programı kapsamında geçen yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

232 milyon civarında nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.