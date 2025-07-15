Libya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Müsteşarı Doğukan Arda Ülgen, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, büyükelçilik personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Trablus Büyükelçiliği Müsteşarı Ülgen, 15 Temmuz 2016'da gencinden yaşlısına Türk milletinin her kesiminin tarihte benzeri az görülen bir azim ve kararlılıkla FETO teröristlerinin hain emellerine geçit vermediğini söyledi.

"Demokrasi ve milli iradeye kastedilen bu elim hadisede toplamda 253 vatandaşımız şehit düşmüş, 2000'i aşkın vatandaşımız gazi olmuştur." diyen Ülgen, Ömer Halisdemir gibi nice aziz şehidi rahmetle, kahraman gazileri ise minnetle andığını dile getirdi.

FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, bölgede de tehdit teşkil ettiğini aktaran Ülgen, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu alçak terör örgütüyle devamlı mücadelesi ve bağlarıyla tesis ettiği uluslararası işbirliği neticesinde, Libya dahil birçok ülkede FETÖ iltisaklı STK ve okulların faaliyetlerine son verilmiştir."

Ülgen, Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesini örgütün tamamıyla yok edilmesine kadar aynı azim ve kararlıkla sürdüreceğini ifade etti.

Tören, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için yapılan duayla sona erdi.