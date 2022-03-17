Libya Büyükelçiliği Ataşesinden ÇAKÜ'ye ziyaret

ÇANKIRI (AA) - Libya Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Ezzeddin A Aarbı, Çankırı Karatekin Üniversitesini (ÇAKÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Aarbı'nın ziyarette Rektör Prof. Dr. Harun Çitfçti ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ile görüştüğü belirtildi.

Ziyarette ÇAKÜ'de Libya Devleti bursuyla eğitim gören Libyalı öğrencilerin durumları ve Libya'dan Çankırı'ya gelmek isteyen yeni öğrencilerin izleyecekleri yol haritası ile müracaat durumlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çankırı Karatekin Üniversitesinin uluslararasılaşma kültürüne çok önem veren ve bu anlamda ciddi adımlar atan bir üniversite olduğunu ifade etti.

Libya vatandaşı öğrencilere eğitim vermekten ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Çiftçi, ikili iş birlikleri ve öğrenci değişim programlarının da hızlanacağını anlattı.

Aarbı ise Çankırı ve Çankırı Karatekin Üniversitesine geldiğinde hiç yabancılık çekmediğini, kendini evinde gibi hissettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülke olarak yurt dışında eğitim alan yaklaşık 1500 yüksek lisans öğrencimiz var ve bunların bir kısmı da Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim görüyor. Onlar aracılığıyla ÇAKÜ'yü yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimiz Çankırı'da ve Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde bulunmaktan, kendilerine gösterilen ilgi, destek ve yaklaşımdan çok memnun. Bu yaklaşım, ülkemizden buraya daha çok öğrenci talebi oluşmasını da beraberinde getiriyor."