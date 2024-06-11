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Libya, BMGK kararından memnuniyetini açıkladı

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Libya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını içeren BMGK kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Açıklamada, Libya'nın uluslararası yasalara uymanın gerekliliği ve barışın korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesinin önemi vurgulandı.

Libya, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını içeren Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararından memnuniyetini açıkladı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın uluslararası yasalara uymanın gerekliliği ve BMGK'nin barışın korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesinin önemi konusundaki kesin tutumunu bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesi, (İsrail'in) tamamen çekilmesini, esir değişimini, yeniden inşayı ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü öngören kararını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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