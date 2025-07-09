Libya Başsavcılığı, Eski Adli Polis Komutanı Usame Necim Hakkında Kamu Davası Açtı

Libya Başsavcılığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından "zorla kaybetme, işkence ve insan hakları ihlalleri" gibi suçlamalar nedeniyle hakkında arama kararı olan, eski Adli Polis Teşkilatı Komutanı Usame Necim hakkında kamu davası açıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Necim hakkında yürütülen soruşturma hakkında bilgi verildi.

"Önleyici tutuklama" kararı kaldırılan Necim hakkında kamu davası açıldığı belirtildi.

Necim'in 28 Nisan'da katıldığı mahkemede hakkındaki suçlamalarla ilgili savunmasının alındığı kaydedilen açıklamada, UCM'den Necim'e yöneltilen suçlamalarla ilgili belgelerin talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, UCM'den ilgili belgeler gelinceye kadar Necim davasının ertelendiği ifade edildi.

Başsavcılık ayrıca, 12 Mayıs'ta Ulusal Birlik Hükümeti güçlerinin düzenlediği operasyonla tasfiye edilen başkentteki İstikrarı Destekleme Birimi milis grubuna mensup 172 kişi hakkında da "adam öldürme, işkence ve keyfi alıkoyma" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkardı.

Necim UCM tarafından aranıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi, "zorla kaybetme, işkence ve insan halları ihlalleri" gibi suçları işlediği iddiasıyla arama kararı bulunan Libya Adli Polis Teşkilatı Müdürü Usame Necim'i İtalyan polisi 22 Ocak'ta Torino kentinde gözaltına almıştı.

Necim, 4 gün gözaltında kaldıktan sonra İtalyan makamları tarafından serbest bırakılmış ve uçakla Libya'ya gönderilmişti.

Başkent Trablus'taki milis güçlerden Rada'ya yakınlığıyla bilinen Necim, ilerleyen süreçte Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından Adli Polis Teşkilatı Komutanlığı görevinden alınmıştı.