Libya Başkanlık Konseyinden Türkiye'yle askeri iş birliğine övgü - Haberler

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Libya Başkanlık Konseyinden Türkiye'yle askeri iş birliğine övgü

AA - Mahmut Geldi - Güncel
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Libya Başkanlık Konseyinden Türkiye'yle askeri iş birliğine övgü

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Türkiye'nin ülkesi ile olan askeri iş birliğinden övgüyle söz etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Türkiye'nin ülkesi ile olan askeri iş birliğinden övgüyle söz etti.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lafi, başkent Trablus'taki Mitiga Askeri Üssü'nde yer alan ortak operasyonlar gücünü ziyaret etti.

Türkiye ile Libya arasındaki askeri iş birliğini takdir eden Lafi, özellikle Libyalı subayların Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) tecrübesinden yararlanmaya önem verdiğini söyledi.

Türkiye ile Libya arasında askeri alanlarda olan iş birliğinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Lafi, Trablus ile Ankara arasında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda ikili iş birliklerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümeti arasında Kasım 2019'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" kapsamında TSK Libya'daki eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyor.

AA / Mahmut Geldi - Güncel

Tripoli, Türkiye, Libya, TSK, Güncel, Haberler

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