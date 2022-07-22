Libya Başkanlık Konseyinden başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısı - Haberler

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Libya Başkanlık Konseyinden başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısı

AA - Hacer Başer - Güncel
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Libya Başkanlık Konseyinden başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi, başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Libya Başkanlık Konseyi, başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerindeki çatışmalarla ilgili Başsavcılığın ve askeri savcının kapsamlı soruşturma başlattığı belirtildi.

Çatışmanın tüm taraflarına ateşi kesip bir an önce karargahlarına dönme çağrısı yapılan açıklamada, Ulusal Birlik Hükümeti Savunma ve İçişleri Bakanlarından da başkentte güvenliği sağlayacak önlemleri alması istendi.

Libya Review haber sitesi bugün, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında başkent Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde çatışma çıktığını bildirmişti. Çatışmalarda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Libya merkezli Raid Haber Ağı da çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığını, Trablus'a gelen uçakların başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildiğini aktarmıştı.

Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı belirtiliyor.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.

AA / Hacer Başer - Güncel

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